AREZZO: Più Cooperazione con Accademie Cinesi - Crescono Corsi di Lingue all'Ateneo: Scopri la Winter School 2021

Si amplia la cooperazione fra l’università di Siena e importanti realtà accademiche cinesi della Provincia Zhejiang. Fra gli aspetti più innovativi di tale collaborazione c’è il percorso di studi con "Doppio titolo" del corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa tra Università di Siena e la Wenzhou University. Corso che era stato presentato a maggio al Campus del Pionta. Grazie a una convenzione stipulata nel 2022, gli studenti dei due atenei possono conseguire una laurea di primo livello nella sede di Arezzo alla fine del terzo anno e un equivalente titolo "bachelor", riconosciuto dall’ordinamento cinese, in Lingua e cultura cinese con specializzazione in cinese commerciale presso l’Università di Wenzhou alla fine del quarto. Negli ultimi anni, il corso di laurea in lingue ha beneficiato dell’attività didattica in presenza al campus del Pionta di lettori e lettrici di madrelingua cinese altamente qualificati provenienti dalla Wenzhou University e dalla Zhejiang Normal University. E già nel 2020 alla sede di Arezzo si era tenuta la prima winter school per gli studenti della Wenzhou University. La collaborazione tra l’Ateneo e la Wenzhou University non si limita ai programmi di mobilità tra i due atenei, ma è anche finalizzata a sviluppare nuovi progetti di ricerca.