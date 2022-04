Un altro guasto, slitta a oggi la riapertura della piscina

Arezzo, 14 aprile 2022 - Guasto tecnico a uno scambiatore e la caldaia che va in blocco, hanno portato a un nuovo slittamento sull’apertura della piscina comunale. L’impianto di viale Gramsci doveva tornare operativo lunedì 11 aprile almeno per gli atleti del settore agonistico, invece famiglie e genitori hanno ricevuto sms da parte degli allenatori che in due tempi hanno comunicato un primo e poi un secondo slittamento sul giorno dell’effettiva riapertura dell’impianto gestito da Valter Magara. “La situazione è tragicomica – dicono i genitori dei tesserati del Centro Sport Chimera – i ragazzi avrebbero dovuto tornare in vasca lunedì 11 invece abbiamo ricevuto l’ennesimo sms da un allenatore che parla di un nuovo guasto tecnico alla caldaia. Il primo messaggio faceva slittare l’apertura a mercoledì, il secondo rimanda tutto a oggi giovedì. Siamo stanchi della situazione che si trascina da mesi e anche della modalità in cui avvengono le comunicazioni”. L’ultima ufficiale risaliva al comunicato del Centro Sport Chimera che annunciava la riapertura lunedì 11, poi l’sms di retromarcia.

“Le attività sportive riprenderanno da giovedì 14 per i nuotatori dei settori agonistico e pre-agonistico. La società ha svolto monitoraggio dell’impianto da cui sono emersi una serie di guasti e problemi tecnici legati al lungo stop che hanno richiesto interventi imprevisti per tornare a garantire gli standard indicati dalle normative- scrive il gestore - Solo nella mattina di mercoledì è stato rilevato un problema allo scambiatore che impediva il raggiungimento della temperatura dell'acqua che è stato immediatamente riparato”. Sono contrariati i genitori dei tesserati del Centro Sport Chimera da 4 mesi orfani dell’impianto di viale Gramsci chiuso per ordinanza comunale a causa del gestore no pass. In mezzo al tira e molla tra palazzo cavallo e Magara infatti sono rimasti atleti e sportivi che hanno visto chiudere la piscina fino all’accordo sul controllo del certificato verde da parte della società sportiva. “Siamo stanchi di questa situazione che speriamo si risolva per i ragazzi e per la città – dice Angelo Ferracchiati padre di una degli atleti della Chimera Nuoto - la piscina è un bene pubblico che il comune doveva tutelare. Il gestore si è nascosto dietro battaglie ideologiche, in realtà alla base di tutto c’erano difficoltà economiche di gestione”. La chiusura ha colpito atleti e sportivi. “I ragazzi dell’agonistica anche se con difficoltà hanno continuato ad allenarsi a Subbiano, ma chi aveva pagato un abbonamento è stato costretto a fermarsi” dicono i genitori. Se gli agonisti torneranno in vasca oggi, resta il 2 maggio per la riapertura scaglionata dei corsi mentre rimane il nodo Foiano da sciogliere. Per l’impianto non c’è una data prevista di riapertura, nei prossimi giorni saranno fatte verifiche tecniche per capire se ci sono stati guasti.