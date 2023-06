Arezzo, perde il controllo dell’auto: esce di strada e muore a 58 anni

Arezzo, 9 giugno 2023 – Altro incidente mortale a Arezzo: un uomo di 59 anni perde il controllo dell'auto che finisce fuori strada e muore.

È accaduto intorno alle 2.20 a Palazzo del Pero nel comune di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno trasportato il 58enne al pronto soccorso dell'ospedale San Donato dove poi è deceduto.

La dinamica dell'incidente dovrà essere accertata dalla polizia di Stato, sul posto i vigili del fuoco.

L’uomo, Mirco Poggini, era custode dell'impianto sportivo delle Caselle e dirigente accompagnatore dell'Arezzo.

Il ricordo della società su Facebook

"Questa mattina ci siamo alzati carichi di entusiasmo in vista dell’apertura del torneo del Centenario, il primo evento nella storia del Cavallino, che ha visto l’Arezzo Calcio organizzare un torneo giovanile per la categoria Esordienti con oltre 600 baby calciatori pronti a sfidarsi sul manto erboso del Comunale. L’entusiasmo e la felicità per un appuntamento come questo purtroppo sono svanite in un attimo non appena siamo stati raggiunti dalla notizia della scomparsa del nostro Mirco Poggini. Mirco non era solo un dirigente del settore giovanile del Cavallino: era una di quelle figure che lavorano dietro le quinte, ma che al bisogno sono già pronte a dare il proprio contributo alla causa. Mirco è stato un punto di riferimento per le giovanili, di chi sapeva che a Le Caselle avrebbe sempre trovato una persona pronta ad accogliere genitori e ragazzi, il primo ad esultare ad ogni gol degli amaranto. Da sempre vicino al settore giovanile non ultimo si era attivato per la buona riuscita del torneo del Centenario. Sconvolti per quanto accaduto, tutta la Società Sportiva Arezzo si stringe attorno alla famiglia di Mirco in questo triste momento".