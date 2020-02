Arezzo, 4 febbraio 2020 - Non c'è certezza del nesso causale fra la morte di Cinzia Patricolo, spirata dopo 16 ore di agonia al pronto soccorso, e il comportamento dei due medici che la ebbero in cura e che erano accusati di omicidio colposo. Questa la motivazione che ha indotto il Gip Piergiorgio Ponticelli a negare il rinvio a giudizio dei dottori, assistiti dagli avvocati Luca Fanfani e Piero Melani Graverini, nonostante il Pm Roberto Rossi avesse chiesto il processo.

Si conclude dunque con un nulla di fatto in sede penale il caso che commosse un'intera città. Cinzia, cognata del consigliere comunale Angelo Rossi, giunse al pronto soccorso con forti dolori addominali nella notte fra il 2 e il 3 febbraio 2017, le fu inizialmente diagnosticata una pancreatite ma in realtà si trattava di un rivolgimento dell'intestino. Errore di diagnosi appunto attribuito ai due medici. Quando poi la donna, 47 anni, fu portata in sala operatoria, per lei era troppo tardi: morì dopo alcune altre ore di sofferenza.

Non si rassegnano i familiari, a cominciare da Angelo Rossi, che esprime il suo sconcerto in una nota: "Mi è appena giunta notizia della decisione del giudice sul caso di Cinzia del non luogo a procedere. Nonostante sia stato sancito il grave errore diagnostico, i periti hanno stabilito che anche in caso di corretta diagnosi le probabilità di sopravvivenza di Cinzia sarebbero state intorno al 90% , non sufficienti per imbastire un processo penale, dove serve la certezza assoluta che si sarebbe salvata.

"Quindi - insiste Rossi - ci rimane la strada del processo civile, già avviato, che percorreremo con tutte le nostre forze per rendere giustizia a Cinzia.

Resta il fatto che un essere umano che avrebbe potuto salvarsi al 90% è stato lasciato abbandonato per 11 ore in “osservazione” imbottito di morfina a morire su un lettino per una diagnosi errata e per grave imperizia, quando esistevano tutti gli elementi diagnostici storici e casistici per arrivare a una diagnosi corretta e per tentare di salvare la vita (cosa che sarebbe avvenuta al 90%). Un grave fardello che ricade sui medici in questione e sull’intera struttura, e una battaglia che la famiglia non cesserà mai fino a che che non sarà fatta giustizia".