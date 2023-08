"Arezzo: Ondata buyer al Summit del Palaffari - 200 operatori stranieri"

Dietro l’angolo dell’estate c’è un settembre che promette bene. La città mette in mostra i gioielli più preziosi con la versione della Fiera al Prato e la Giostra del Saracino. Ma non è solo questo perchè a fine mese, la città ospita per la prima volta un evento di caratura internazionale che almeno nei piani degli organizzatori, Fondazione Arezzo In Tour in collaborazione con Toscana Promozione, dovrebbe lasciare il segno anche per il futuro. Si tratta della versione internazionale della Buy Tuscany (la gemella dedicata al turismo nazionale è andata in scena nei mesi scorsi a Montepulciano). Quattro giorni al Palaffari, a fine settembre, dedicati agli operatori stranieri. "Sono oltre duecento gli specialisti del settore che nella struttura fieristica movimenteranno clienti e addetti ai lavori su pacchetti turistici mirati", spiega il presidente della Fondazione Simone Chierici. Chiaro che Arezzo sarà sul red carpet della quattro giorni riservata al business turistico e probabilmente il ritorno si tradurrà in nuove presenze, nuovi turisti. Anche perchè gli operatori stranieri avranno modo di scoprire o riscoprire tesori e potenzialità aretine da promuovere nei rispettivi ambiti professionali.

L’evento di fine settembre potrebbe portare una bella boccata di ossigeno alla città e chiudere una stagione con il segno positivo anche se senza record nel bilancio complessivo. In attesa della Città di Natale per la quale Arezzo è già sul trampolino di lancio.

LuBi