Arezzo, Nuovo Click Day per il Progetto "Tempo Bello 2.0" - Oltre 1800 Voucher per le Famiglie La Giunta di Arezzo ha deliberato 80mila euro per le attività estive e di doposcuola 0-6 anni. Martedì 4 luglio alle 13 si terrà un click day per accedervi. 300mila euro tra risorse municipali e ministeriali per le famiglie aretine, a cui si è data risposta per quasi 2.000 bambini.