"Arezzo: nessun viaggio annullato per gli aretini in Grecia"

Difficile pensare alle vacanze con la giusta leggerezza, quando la estinazione è la Grecia e la partenza è ormai imminente. Molti gli aretini che da tempo hanno un biglietto in mano datato agosto, destinazione le isole del Mare Egeo e dello Ionio, dove da giorni è scoppiato l’inferno. Sono diciannovemila le persone evacuate a Rodi, con il ministro della Protezione civile che ha evidenziato come "il numero di sfollati sia un record per il Paese".

Tra di loro anche qualche turista aretino che è riuscito a tornare a casa. E poi ci sono quelli che avevano prenotato le loro ferie per agosto e tra qualche giorno saranno in partenza.

"Ci auguriamo che siano i giorni necessari per riuscire a porre fine all’inferno che è scoppiato inaspettato" spiegano dall’agenzia di viaggio Mecenate.

Proprio per il fatto che la partenza è prevista tra qualche giorno, gli aretini non hanno ancora disdetto le proprie vacanze. "Certo in diversi ci hanno chiamato, preoccupati, per capire come muoversi. Ma dobbiamo aspettare ancora qualche ora. I tour operator lavorano di giorno in giorno, con la certezza, comunque, che ogni partenza sarà in sicurezza".

A non far optare per la disdetta probabilmente ha un peso anche la penale prevista. "La Farnesina al momento ha solo sconsigliato nuove prenotazioni e gli aeroporti sono pienamente operativi. Quindi non è possibile ottenere un rimborso se la compagnia aerea non cancella il volo" spiegano dall’agenzia Pianeta Azzurro.

Chi ha già un biglietto aereo non può quindi sperare in un rimborso: gli aeroporti di tutto il Paese sono pienamente operativi, quindi se si decide di non partire è improbabile che si abbia qualcosa indietro, a meno di casi particolari.

"Noi abbiamo solo partenze previste dal 2 agosto, ancora i tour operator non si sono pronunciati per queste date. Forse già oggi ci comunicheranno come muoverci" continuano a spiegare.

Intanto però, contro ogni aspettativa, la situazione non sembra migliorare. Ormai non solo Rodi, anche Corfù, Evia, decine di isole del Dodecaneso, l’Attica e il Peloponneso bruciano.

"La preoccupazione fra i nostri clienti c’è. Chiamano per capire cosa devono fare" spiegano dall’agenzia Voglio andar via.

Gaia Papi