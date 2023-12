Città del Natale, l’assalto della domenica. E’ l’ultimo affondo prima del Capodanno

Arezzo, 17 dicembre 2023 – Nuova ondata di turisti attesa in città per oggi. In linea con le edizione precedenti della Città del Natale, quella di oggi sarà una domenica di grandi arrivi anche se non toccheremo i record dello scorso fine settimana. Lontani dai picchi dei weekend più ghiotti quelli in cui i mercatini sono coincisi con l’Antiquaria e da quelli dal ponte dell’Immacolata, dopo una partenza leggermente in frenata ieri, oggi sono lo stesso in arrivo tantissime persone. Qui da tutto il centro sud Italia sia con auto private e camper, che con i gruppi organizzati e i bus turistici.

La Città del Natale gioca oggi uno dei suoi ultimi assi prima del Capodanno, anche se la maratona dei mercatini proseguirà no stop fino al 1 gennaio. Anche oltre per il resto delle attrazioni. Dopo i picchi del weekend scorso, quello iniziato ieri promette ancora le presenze delle grandi occasioni ma non segnerà record particolari. Frenata invece per gli arrivi il prossimo fine settimana in cui la domenica di festa coinciderà con la vigilia di Natale. E in centro ci sarà un calo fisiologico degli arrivi da fuoriin linea con le edizioni precedenti.

Buoni invece gli auspici per il 31 dicembre, con tante prenotazioni già fioccate per Capodanno. "Non vedremo i numeri record del ponte dell’Immacolata ma questo fine settimana sarà lo stesso assalto alla città del Natale – ha detto l’assessore Simone Chierici - Discreto il livello di occupazione degli alberghi già dal giovedì e quasi al tutto esaurito nella notte di sabato. Oggi sono attesi anche molti arrivi last minute grazie al meteo favorevole. Buone le presenze registrate negli ultimi fine settimana nei musei comunali con sold out alla Basilica di San Francesco e a Casa Vasari, e tantissimi accessi all’Archeolgico".

L’assessore Chierici ricorda che le presenze in questo weekend si attestano in linea con quelle 2022. "Il ponte dell’Immacolata ha segnato l’apice dei mercatini, oggi attendiamo lo stesso un pubblico numeroso fatto anche di turisti giornalieri e di autobus e camper. Una flessione è invece attesa per gli arrivi del prossimo fine settimana, mentre buone sono le previsioni per il Capodanno: il livello di occupazione delle strutture per il 31 segna già presenze tra il 70 e l’80%".