Annaffia i fiori sul balcone, multata con 200 euro

Arezzo, 27 luglio 2022 - All’ultimo piano di un condominio in via Vittorio Veneto la signora che annaffiava i vasi sul balcone, si è beccata una multa salata di 200 euro. Dopo l’ordinanza anti sprechi d’acqua sono scattate le prime multe e i primi ammonimenti ai cittadini che non rispettano le regole. Nel caso di via Veneto ad intervenire su segnalazione dei vicini di casa è stata una pattuglia della polizia municipale. Ma ci sono stati vari interventi e ammonimenti anche da parte dei Carabinieri di pattuglia sul territorio, nei confronti di chi nella prima periferia, era intento ad annaffiare orti e giardini lungo la strada o a lavare la moto e l’auto. E’ vietato l'uso fuori dei fini igienici e domestici dell’acqua infatti per ordinanza del sindaco. Il documento era stato firmato lo scorso 29 giugno e la scelta della razionalizzazione andrà avanti fino al 30 settembre a fronte della siccità. Previste sanzioni da 100 a 500 euro per chi non rispetta le regole sul consumo di acqua potabile. Così se l’acqua manca e le previsioni non promettono precipitazioni consistenti, ecco allora per scongiurare il peggio il piano d’emergenza. La stagione più calda resta infatti scandita dallo spettro siccità, con fiumi e torrenti in secca, agricoltura allo stremo e l’ipotesi del razionamento come estrema ratio. Il Comune è corso ai ripari firmando un’ordinanza anti sprechi contro gli attingimenti indiscriminati per vietare l’uso dell’acqua pubblica per lavare auto, riempire piscine e annaffiare orti. Ma si è anche messo in moto per limitare il lavaggio pubblico delle strade. “Fin da subito con la firma dell’ordinanza anti sprechi è stato limitato anche il lavaggio delle strade – dice l’assessore Sacchetti - ridotto a quelle situazioni di degrado particolari in cui è necessario intervenire. Ma le pulizie delle strade che prima venivano ...