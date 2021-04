Arezzo, 12 aprile 2021 - Ancora morte sulle strade dopo mesi: allarmante anticipo della stagione primaverile.

Uno scontro frontale tra 2 auto alle 13,40 a S.Mama nel comune di Subbiano. Coinvolte 3 persone: un uomo di 26 anni morto sul posto, un uomo di 23 anni trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena dall'ambulanza infermierizzata per varie fratture; un uomo di 48 anni trasportato in codice giallo al Pronto soccorso di Bibbiena . Residenti nel comune di Subbiano tutte le persone coinvolte

Intervenuti sul posto Vigili del fuoco, Polizia stradale, Croce bianca di Arezzo, Croce bianca di Rigutino, Misericordia infermierizzata di Subbiano.

La Regionale è stta chiusa al traffico per consentire i soccorsi, si stanno già formando lunghe code. La zona di Santa Mama e di Calbenzano è da anni uno dei punti critici del traffico, tante volte punteggiato da incidenti mortali.

