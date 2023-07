Arezzo Moonlight Festival: appuntamenti letterari sulla terrazza di Fraternita

Arezzo, 5 luglio 2023 – Torna “Arezzo Moonlight Festival”. Da giovedì 20 a lunedì 24 luglio in piazza Grande appuntamento culturale con gli autori protagonisti dell'evento organizzato da Confesercenti con la Feltrinelli Point e Claridea.

Le novità della seconda edizione saranno il mercato con le bancarelle delle eccellenze artigianali, artistiche e delle tradizionali specialità agroalimentari tipiche del territorio ma anche gli spettacoli di strada.

Per cinque giorni si alterneranno sulla terrazza del palazzo di Fraternita, autori di fama nazionale e internazionale: Walter Sabatini con “Il mio calcio furioso e solitario”, Alain Elkann con “Adriana e le altre”, Enrico Galiano con “Geografia di un dolore perfetto”, Flavio Caroli con “I sette pilastri dell'arte di oggi”, Carlo Piano con “Il torto”, Nadia Fusini con “Maestre d'amore, Giulietta, Ofelia, Desdemona e le altre”, Franco Marcoaldi “In breve”, Augusto Tocci con “Il Pancristiano, cibo dei Pellegrini, viandanti e transumanti”, Maurizio De Giovanni con “Sorelle. Una storia di Sara”, Cinzia Leone con "Vieni tu giorno nella notte" e Massimo Mercati con “L'impresa come sistema vivente”.

Sono alcuni degli eventi della maratona culturale organizzata in piazza Grande. Un autentico salotto letterario con appuntamenti pomeridiani, alle ore 18, e serali alle ore 21 immersi nell'affascinante piazza Grande dove ad accogliere i visitatori ci saranno i banchi con prodotti della tradizione.

Le caratteristiche postazioni in legno e tela saranno protagoniste dell'evento targato 2023, ampliando quindi l'offerta turistica cittadina, e durante il tour, tra gli affascinanti e caratteristici stand, sarà possibile anche degustare vini e assistere a esibizioni capaci di incantare adulti e bambini. Un tuffo nel passato grazie ai trampolieri ed eventi nell'evento con gli spettacoli dedicati alla magia del fuoco e del circo.

“Dopo il successo dello scorso anno quindi Piazza Grande torna ad ospitare Arezzo Moonlight festival” dichiara la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi “con una formula che raddoppia le occasioni di svago e intrattenimento per gli aretini e per i turisti. Al Moonlight festival oltre agli incontri con gli autorevoli scrittori di fama nazionale e internazionale si aggiunge il caratteristico mercato, con prodotti artigianali e agroalimentari di qualità, che sarà allestito sul mattonato in piazza Grande.

Sarà un'affascinante occasione per ammirare la piazza e viverla intrattendendosi anche durante le spettacolari esibizioni che animeranno il Moonlight festival rendendolo ancora più attraente”. “Un calendario ricco di appuntamenti letterari di grande valore culturale” aggiunge il direttore artistico per la parte letteraria Gabriele Grazi “che in linea con la prima edizione dello scorso anno vuole abbracciare variegati temi in modo da coinvolgere un pubblico ampio a dimostrazione che la lettura e la cultura non hanno età.

Gli autori protagonisti della seconda edizione di 'Arezzo Moonlight festival' sono Walter Sabatini, Alain Elkann, Enrico Galiano, Flavio Caroli, Carlo Piano, Nadia Fusini, Franco Marcoaldi, Cinzia Leone, Maurizio De Giovanni, Augusto Tocci, Massimo Mercati. Dallo sport, alla cucina, dai temi di attualità come quello del rapporto genitori e figli fino all'arte.

Inoltre ci saranno altre sorprese che saranno svelate nei prossimi giorni in avvicinamento all'inizio del Festival”. Un evento con il quale l'associazione di categoria intende promuovere, oltre alla cultura, anche il territorio e le specialità agroalimentari per farne uno strumento di valorizzazione e attrazione turistica dell'estate aretina offrendo ai visitatori e ai concittadini un valido motivo per assaporare al chiaro di luna il piacere di frequentare piazza Grande e il centro storico.

Gli autori saranno ospiti alla locanda di Sant'Antimo alla Chiassa Superiore dove potranno assaporare il piacere di immergersi nel relax che la campagna aretina sa regalare prima della presentazione dei propri lavori e dopo una tappa al ristorante L'Indigeno di piazza Grande dove assaporeranno i piatti della cucina aretina. Per gli autori un viaggio quindi esperienziale nella terra d'Arezzo.