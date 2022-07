Confesercenti: Calato il sipario dell'Arezzo Moonlight Festival

Arezzo, 30 luglio 2022 - Confesercenti e Feltrinelli archiviano la prima edizione di Arezzo Moonlight Festival con l’ennesimo tutto esaurito sulla Terrazza di Fraternita. Ieri in piazza Grande è stata la serata di Giorgia Soleri. La nota e apprezzata influencer e modella ha presentato il suo libro di poesie “La signorina Nessuno”. Sold out nel salotto letterario allestito da Confesercenti e dalla Feltrinelli con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e del Comune di Arezzo, con la collaborazione della Fraternita dei Laici, della Fondazione Arezzo Intour, di Discover Arezzo e grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Estra e di Italplan. I lettori hanno apprezzato l’interessante dialogo condotto dalla direttrice di Arezzo Tv Greta Settimelli e da Silvia Ciarpaglini.

Cala quindi il sipario sulla prima edizione del festival al chiaro di luna che ha ravvivato l’estate aretina offrendo nove appuntamenti culturali che hanno coinvolto undici autori grazie alla direzione artistica di Gabriele Grazi. È stata una partecipata maratona di presentazioni con le quali gli organizzatori hanno saputo raccogliere un pubblico di lettori di ogni età grazie al ricco e qualificato programma che ha visto alternarsi Carlo e Renzo Piano, Gabriella Genisi, Matteo Giusti, Giampaolo Simi, Francesco Recami, Peter Stein, Simone Tempia, Giacomo Gorini e Alan Friedman. Gran finale con le poesie di Giorgia Solari con le quali va in archivio un’edizione di successo conclusa con la voglia di ripetersi.

“Durante le presentazioni in piazza Grande” spiega il direttore artistico Gabriele Grazi “gli autori hanno permesso di dibattere su temi di attualità, economia e tanto altro catturando l’attenzione di lettori di ogni età. All’Arezzo Moonlight si è parlato di argomenti che spaziano dalla ricerca dello sviluppo della bellezza nelle città, al genere giallo fino ai temi legati all’economia, sull’attuale situazione geopolitica, al teatro e alla ricerca scientifica. La conclusione con Soleri è stata una riflessione tutta al femminile apprezzata dai lettori”.

Calato il sipario quindi sull’Arezzo Moonlight Festival, l’evento dai grandi numeri e dal tutto esaurito, per il quale già gli organizzatori pensano al bis. “Intendiamo non disperdere il valore di un evento” commenta la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi “che ha saputo contraddistinguersi fin dalla prima edizione, riuscendo a creare interessanti occasioni letterarie nel cuore del centro storico cittadino. Piazza Grande si conferma una location bellissima apprezzata dagli ospiti del Festival. Il ringraziamento va a chi ci ha affiancato e sostenuto in questa prima edizione del festival in attesa di poter annunciare la seconda edizione per il prossimo anno”.