Laerta, la giovane influencer inglese a fianco di Monnalisa

Arezzo, 22 aprile 2022 - Dopo Chiara Ferragni, Monnalisa svela la sua prima capsule a “quattro mani”, ideata con il coinvolgimento di Laerta, giovane influencer inglese, icona della moda per bambini, che vanta circa 1,5 milioni di follower su Instagram e una media di 200.000 views per ogni video.

Il fenomeno delle collabs si è affermato come una delle tendenze più importanti degli ultimi due anni nella moda per adulti, mentre è un’assoluta novità nella moda per bambini. Per Monnalisa, rientra in una strategia volta a rendere ancora più dinamica e contemporanea l’offerta, rilasciando “drops” a integrazione dei tempi classici di collezione. Quella con Laerta è la prima di una serie di collabs che l’azienda ha intenzione di attuare, anche per rafforzare la brand awarness su un target pre-teens ed è coerente con la sua strategia digital.

L’accordo prevede una distribuzione internazionale multicanale attraverso i negozi diretti di Monnalisa, il website www.monnalisa.com ed una selezione di clienti wholesale.

La capsule Primavera Estate 2022, realizzata nel colore preferito di Laerta, un rosa deciso, propone 7 pezzi in perfetto mood Monnalisa; fonte di ispirazione la skyline di Londra, che appare a contrasto sull’abito a trapezio.

La capsule include proposte sporty chic in felpa – shorts, t-shirt e felpa cropped – con una stampa effetto trompe l’oeil, una divertente collana piena di charms e un “due pezzi” – gonna e top, con volants degradé nei toni del rosa, pratico e lezioso insieme. Per gli accessori, un cerchietto con triplo fiocco e una borsa a mano modello rétro.

Barbara Bertocci e Diletta Iacomoni commentano così la collaborazione “Laerta è una ragazzina sorprendente e rappresenta perfettamente la generazione Alpha: digitale, piena di interessi, indipendente e con idee molto precise in fatto di moda. Questa capsule sintetizza la sua internazionalità e il suo gusto contemporaneo. Ma nel tempo stesso, è coerente con la vocazione Monnalisa per i dettagli romantici”.