"Arezzo: modelli alternativi per le attività educative anche in estate"

AREZZO

"Lo ripeto: nessun servizio pubblico chiude per tre mesi consecutivi, figuriamoci se è possibile che l’unico servizio pubblico che lo fa sia quello educativo. Il sistema non regge più e ormai ricade quasi completamente sulle spalle dei comuni che si trovano ad affrontare da soli quella che chiamo l’emergenza estate. Non è una critica agli operatori della scuola, lo è al sistema organizzativo che governa la scuola da sempre e che ne prevede la chiusura consecutiva per tre mesi": così la vicesindaco Lucia Tanti (nella foto) prendendo spunto dalle parole del Ministro dell’Istruzione Valditara.

"I Comuni in questi anni si sono rimboccati le maniche e quasi tutti abbiamo studiato e messo in campo modelli alternativi che oggi sono veri e propri progetti educativi e di comunità. Il Comune, fin dal 2015 e segnatamente dal 2020, ha messo a punto due progetti: Scuole aperte h24, cioè servizi educativi aperti anche a luglio, e TempoBello2.0 che quest’anno ha messo in campo circa 300mila euro erogando quasi 2.900 buoni estivi".

"Ma non solo: a fine agosto arriverà anche il progetto TempoPieno per il periodo invernale e nello sfondo c’è il lavoro di coprogettazione con il terzo settore per il nuovo modello educativo dei prossimi anni ed il progetto dei Patti educativi di comunità".