Arezzo, marciapiedi abbandonati, i residenti chiedono interventi al Comune

"Quando si taglia l’erba sui marciapiedi?" se lo chiede un aretino. Qui siamo in via Bologna, ma la situazione è così un po’ ovunque, e sono i lettori a segnalarcelo quotidianamente. "Quando passo da lì con il passeggino sono costretta a scendere in strada perché ci sono dei rovi pericolosi" racconta una mamma. E chi ha il cane: "Fra forasacchi e pericolo zecche che si annidano nell’erba alta non posso più portare il mio cane a giro. E’ il caso che il Comune inizi ad intervenire, la città lo chiede a gran voce".