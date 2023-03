Arezzo, lavori stradali in arrivo. Le modifiche alla circolazione

Modifiche alla circolazione in arrivo

Arezzo, 3 marzo 2023 – Modifiche alla circolazione a causa di alcuni lavori stradali nel Comune di Arezzo. Attenzione ai lavori di sistemazione dei marciapiedi e dell’aiuola in zona Campo di Marte: comporteranno da lunedì 6 marzo fino alla fine del mese stesso, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione in alcuni stalli dell’area parcheggio e il restringimento della carreggiata a una sola corsia di marcia nel tratto di via Leon Battista Alberti che va dall’intersezione con via Masaccio al semaforo che incrocia via Vittorio Veneto.

A seguito della predisposizione dei cavi per la fibra ottica, sempre da lunedì 6 fino a martedì 28 scatteranno dalle 8,30 alle 17,30 il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in alcuni tratti della strade A, B, E della zona industriale di San Zeno, di via Genova, di via Bologna, di via Pratomagno, di via Marco Perennio e il divieto di passaggio per i pedoni in alcuni tratti dei marciapiedi di via Genova.

I lavori di scavo della sede stradale a Rigutino Selvetella cominceranno invece mercoledì 8 marzo e dureranno fino a sabato 18 in orario 8,30 – 17,30. Comporteranno il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo il tratto della strada vicinale dei Giglioni che va dal civico 20 per una lunghezza di 120 metri.

Fino a venerdì 3 marzo chiusura del marciapiede di via Antonio Meucci lato numeri dispari in orario 8,30 – 17,30.

Fino martedì 14 marzo, restringimento della carreggiata dal civico 9 al civico 11 di via Antonio Fogazzaro e nel tratto di via Salvadori che va dal civico 56 all’intersezione con via Ippolito Nievo. Orario: 8,30 – 18.

Fino a giovedì 23 marzo, divieto per i pedoni di utilizzare tra le 8,30 e le 17,30 i marciapiedi di via Piero Gobetti nei tratti che vanno dai civici 2, 3, 6, 13/A, 19/A sempre per lunghezza di 4 metri. All’altezza della zona interessata dai lavori scatterà anche il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Fino a lunedì 13 marzo, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in località Ponte alla Chiassa - Piscinale per una lunghezza di 100 metri compresi tra i civici 71 e 74 con orario 8,30 – 17,30.