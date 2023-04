Arezzo insieme a Uiltucs per la campagna “Restiamo Umani”

Arezzo, 7 aprile 2023 – “RestiamoUmani” è la campagna di sensibilizzazione promossa dalla sezione Turismo Commercio e Servizi della Uil Toscana per combattere il disagio lavorativo.

Questa mattina il vicesindaco Lucia Tanti ha ricevuto il responsabile della sezione di Arezzo Luigi Marciano che ha spiegato l'impegno di Uiltucs per la valorizzazione della persona all'interno del mondo del lavoro.

“Abbiamo volentieri aderito alla campagna della Uiltucs Toscana per combattere il disagio lavorativo che purtroppo, anche a causa di congiunture economiche sfavorevoli, alcuni operatori anche di questi settori soffrono – ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti. -

Nella nostra città questi stessi settori sono non soltanto vivaci ed attivi, ma bensì capaci di progettare nuovi percorsi in grado di formare professionalità in grado di qualificare la nostra offerta come sempre più inclusiva e a misura di tutti.

Perchè ad Arezzo i diritti di cittadinanza sono centrali per ogni scelta politica e amministrativa e per noi 'ogni turista è un cittadino' per questo abbiamo scommesso proprio sul turismo per rilanciare la città e oggi riteniamo che Arezzo possa scrivere nuovi percorsi di turismo accessibile.

Oggi questa città sta ottenendo grandi risultati grazie al buon lavoro svolto dalla Fondazione InTour in sintonia con la Fondazione Guido d'Arezzo e la Fondazione Arezzo Comunità”, ha concluso Tanti.