Arezzo in pellicola cercasi! Al via il progetto Visioni Ex-centriche con la ricerca di pellicole della città di Arezzo in 8mm, Super8 e 16mm che saranno pulite e digitalizzate gratuitamente per i proprietar.i Le pellicole non sono mai state così tanto preziose. Sì, proprio quelle: le vecchie pellicole del cinema amatoriale e di famiglia stipate nel cassetto del mobile in soffitta. Quelle di una città in costruzione, Arezzo, che viveva anni in cui il XXI secolo sembrava lontano. Quelle che oggi, probabilmente, sarebbe difficile proiettare in salotto perché il proiettore non funziona più e i pezzi di ricambio sono introvabili. Oggi quelle pellicole possono essere recuperate. L’appello parte da Officine della Cultura e dal Liceo Artistico Coreutico Scientifico "Piero della Francesca" e si rivolge ai cittadini in possesso di vecchie pellicole in grado di raccontare l’Arezzo di anni fa. Grazie al progetto "Visioni Ex-centriche", realizzato con il contributo di Fondazione Cr Firenze nell’ambito del Bando "Partecipazione culturale 2023", quelle pellicole saranno pulite e digitalizzate con una doppia fortuna: per i proprietari, di ritrovarsele in casa gratuitamente in digitale, di nuovo leggibili e trasmissibili, per poterne prendere visione dal televisore o dal telefonino; per la città, di poter tornare a raccontare il proprio tempo alla generazione dei figli e dei nipoti, offrendosi ad una molteplicità di punti di vista, ricordando se stessa. I possessori di vecchie pellicole, gli amanti di quel cinema di famiglia che aveva il sapore del grande schermo proiettato in salotto, sono avvisati: c’è tempo fino al 18 marzo per consegnarle a Officine della Cultura. Il tempo di pulirle e digitalizzarle ed, entro la fine di giugno, quelle pellicole saranno riconsegnate ai legittimi proprietari con l’omaggio della versione in digitale. La vita delle pellicole non finirà però: parte del loro contenuto confluirà infatti in un documentario, che sarà proiettato al Cinema Eden con una dedica alla città. Info: 338 8431111.