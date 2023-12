Arezzo, il vescovo Migliavacca: “Sono molti di più i giovani in gamba”

Arezzo, 22 dicembre 2023 – «Porto nel cuore i giovani, vorrei che il mio augurio arrivasse a tutti: quelli che sono nelle scuole, in piazza, in discoteca, nelle parrocchie. Il loro volto è per me un volto amico. Sono molti di più i giovani in gamba: tendenzialmente io ho uno sguardo positivo su di loro. Penso che occorrano figure degli educatori che li accompagnino nel loro cammino».

Lo ha detto il vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro Andrea Migliavacca nel suo incontro con la stampa.

«Arezzo è una città che ha potenzialità e vivacità - sono sempre le parole del vescovo -. Per quanto riguarda la vita religiosa, registriamo una situazione che è tipica di questa regione, dove non sono presenti tanti frequentanti non abituali, ma dove comunque c'è molta attenzione alla vita della chiesa. Basti pensare alle celebrazioni per la Madonna del Conforto, non c'è aretino che vada in duomo in quell'occasione». «In occasione del Natale vorrei rivolgere un augurio - ha detto - alle nostre città, alla diocesi, al territorio. Penso alle famiglie che rappresentano un tassello del mosaico della vita al quale mi fa piacere avvicinarmi, in punta di piedi».