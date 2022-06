Guardia di Finanza, festa per il 248esimo anniversario dalla fondazione: il bilancio

Arezzo, 24 giugno 2022 - Presso il Comando Provinciale, alla presenza delle più alte cariche istituzionali della provincia di Arezzo, del Comandante Provinciale, Col. Adriano LOVITO, e di una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri e del personale in congedo delle Sezioni A.N.F.I. di Arezzo e Valdarno Superiore, si è svolta la cerimonia del 248° anniversario della fondazione del Corpo della Guradia di Finanza. Nel 2021 e nei primi 5 mesi del corrente anno, le Fiamme Gialle di Arezzo hanno eseguito 260 interventi ispettivi e 1.053 indagini, per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica ed organizzata, nel tessuto economico e sociale: un impegno “a tutto campo”, a tutela di famiglie e di imprese in difficoltà ed a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese. Interventi mirati e selettivi, fondati sull’incrocio delle banche dati fiscali e di polizia, sul controllo economico del territorio e sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e valutaria, nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere condotte fraudolente e illeciti a carattere internazionale; è questa, in sintesi, la strategia adottata dal Corpo, per arginare i più gravi e diffusi fenomeni di illegalità tributaria e tutelare l’economia legale dall’illecita concorrenza di chi froda il Fisco e dei grandi evasori. Nel periodo in esame, sono stati scoperti 104 evasori totali, ossia soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all’Amministrazione finanziaria e 145 lavoratori in “nero” o irregolari. 37 sono i datori di lavoro verbalizzati per aver impiegato manodopera irregolare. Al termine di indagini di polizia giudiziaria in materia di reati fiscali, sono stati denunciati 77 soggetti, di cui 3 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati e confiscati per reati fiscali è di 11,5 milioni di euro. Mentre le proposte di ...