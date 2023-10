Arezzo: Gorini e Zanon al Petrarca per Youth Music Festival

Dopo il grande debutto della nuova stagione, arriva oggi il secondo concerto dell’Arezzo Youth Music Festival, giunto alla sua quarta edizione: appuntamento alle 19 nella splendida cornice del Teatro Petrarca. Lo Youth Festival, diretto dal giovane musicista Giovanni Andrea Zanon, è riuscito nel tempo a portare ad Arezzo straordinari musicisti "under35" e a promuovere la musica classica nelle scuole grazie alla collaborazione instaurata con alcuni istituti scolastici della città da una intuizione di Giovanni Zanon e di Marjorie Layden, presidente di Wel Foundation.

Oggi sul palco del teatro Petrarca ci saranno Filippo Gorini al pianoforte e Giovanni Andrea Zanon al violino con musiche di Beethoven e Brahms.

"L’Arezzo Youth Music Festival sta ha pros il via, e anche in questa sua quarta edizione proporrà un programma di qualità ed esecuzioni d’eccellenza grazie al talento dei giovani musicisti che insieme a Giovanni Andrea Zanon saranno protagonisti sul palco del teatro Petrarca. Una scelta lungimirante, quella di far raccontare la musica classica ai ragazzi dai loro coetanei, capace di suscitare interesse e curiosità, come prova il successo crescente di un evento divenuto appuntamento fisso della stagione concertistica accolto con sempre maggiore entusiasmo", commenta il sindaco e presidente della fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli.

"Sono particolarmente felice ed entusiasta di proporre la nuova edizione dell’Arezzo Youth Music Festival – dice il direttore artistico Giovanni Andrea Zanon- che per il quarto anno consecutivo porterà ad Arezzo alcuni tra i migliori artisti under 35 del panorama internazionale.

Questo progetto è sempre stato uno dei punti cardine della nostra programmazione musicale, e si sta facendo apprezzare sempre di più anche a livello internazionale per l’alto livello artistico e per il suo scopo principale, che rimane quello di avvicinare i giovani al mondo della musica classica. In questi anni abbiamo incontrato e coinvolto centinaia di giovani, che hanno iniziato a scoprire alcuni capolavori della storia della musica proprio grazie allo Youth festival, e che hanno spesso riempito il Teatro Petrarca con curiosità, interesse e attenzione. Sono sicuro che il nostro pubblico apprezzerà molto la nuova edizione, ancora una volta piena di musicisti e programmi meravigliosi". L’Arezzo Youth Music Festival è realizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dal Comune di Arezzo.