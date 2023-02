Arezzo, sequestrati oltre undicimila giocattoli irregolari

I controlli della guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Poppi, durante un controllo volto a contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale, ha eseguito un intervento in un’attività commerciale del Casentino.

Durante i controlli è emersa l’inosservanza delle disposizioni inerenti alla sicurezza dei prodotti.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno riscontrato la marchiatura ‘C’E non conforme rispetto agli standard previsti dalla normativa dell’Unione europea e nazionale ed hanno sottoposto a sequestro amministrativo 824 confezioni, per un totale di oltre 11.000 articoli, costituiti, principalmente, da prodotti ludici per bambini, quali palloncini gonfiabili, plastilina e occhiali.

Al termine dell’attività, il rappresentante legale della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Arezzo e Siena (competente sulla sede legale della società) per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, che oscillano da 1.500 euro a 10.000 euro.

L’intera operazione ha permesso di interrompere un importante catena di distribuzione di prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per composizione e qualità, per i piccoli fruitori, oltreché per l’ambiente, bloccandone, quindi, la successiva diffusione sul territorio del Casentino.