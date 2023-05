Arezzo, assalto dei ladri alla Fiera: colpo di notte a un banco di argento

Arezzo, 8 maggio 2023 – «Non voglio andare alla Fiera": un bambino prende la classica picca in Guido Monaco, a pochi metri dall’ingresso dell’evento. Il padre tenta di convincerlo ("Ci sono anche i giochi, i giornalini...") ma a vuoto: e resta l’unico ribelle all’Antiquaria di maggio. Che vara i ponti di primavera con il brivido. E’ un’edizione da quarantamila, di quelle superlusso che si registrano due o tre volte all’anno. Partita a gonfie vele sabato, le mantiene anche di domenica. Gonfie d visitatori ma anche di amarezza.

Tornano a colpire i ladri, non succedeva da un po’. In azione a San Francesco, di notte, nel bel banco davanti alla scalinata della basilica: uno di quelli sopravvissuti, e per fortuna, alla riduzione di stand che la piazza ha subito nel tempo.

"Hanno tagliato il telo superiore sapendo cosa volevano colpire", racconta la titolare con lo scoramento di un weekend da dimenticare. Hanno svuotato un angolo del banco, sette espositori di anelli: argento di antiquariato. Il bottino, dicono, è di alcune migliaia di euro e oltre non vogliono andare. Ma conoscendo il mercato di certi gioielli è facile salire almeno sopra i ventimila.

L’azienda è la Jana Bi, uno dei fiori all’occhiello della Fiera. Arrivano da Lucca e oltre all’Antiquaria di casa, fanno anche i mercati di Firenze e altri fuori regione, Sardegna compresa. "Ma per noi Arezzo è al centro: sia come affari che come protezione della merce". E suona come un "noi credevamo" di chi stavolta se ne riparte deluso.

E’ una ferita, lunga come lo strappo sul telo, che sciupa una Fiera da vetrina. Il flusso in centro è impressionante. Sia in via Cavour che sul Corso ma anche in piazza Grande avanzi a fatica o con il classico slalom ormai memorizzato alla Città di Natale. Impossibile affacciarsi su un banco senza aspettare che altri curiosi o clienti defluiscano.

Un quadro nel quale si moltiplicano gli stranieri: tra cui diversi americani, con licenza di comprare. Da oltre confine arrivano anche gli antiquari ucraini, di fronte a Fraternita. Da un anno hanno arrotolato agli angoli le bandiere gialle e blu del loro Paese sotto attacco, sullo sfondo delle icone che ne riportano il fascino.

"Mia madre è a Kiev – racconta la titolare – e non la rivedo dall’inizio della guerra. E’ un incubo e ce lo porteremo avanti a lungo: troppi interessi perché il conflitto si fermi". Storie, storie di vita che si incrociano sui viali dell’Antiquaria, ormai una finestra sul mondo.

A Sant’Agostino gli artigiani arrivano ormai fino alla fontana: e ti immagini quale risorsa potrebbe essere quell’ala ove riportata in una collocazione più logica. Badia e via Cavour lato portici restano quasi sgombre, ed è un’altra ferita di maggio.

Cresce l’estensione a ridosso del Duomo e peccato Via dell’Orto resti a mezzo servizio. Il bando potrebbe regalarci a giugno tante sorprese. E chissà che anche il bambino ribelle non si convinca ad entrare.