Fosca Innocenti, la fiction dei record vince anche l'ultima serata

Arezzo, 6 marzo 2022 - Ha chiuso l’ultima puntata della prima serie di Fosca Innocenti il tanto atteso bacio tra Vanessa Incontrada e Francesco Arca . La fiction trasmessa venerdì da Canale 5 girata la scorsa estate in città, ha vinto per la quarta settimana di fila la prima serata battendo anche il ritorno de Il Cantante Mascherato crollato agli ascolti tv. Il programma Rai con 3.086.000 spettatori pari al 17.1% di share è andato a sbattere contro l’ultima puntata di Fosca Innocenti con 3.398.000 spettatori per uno share del 16.5%. Così forti dei record di ascolti ottenuti durante tutte e quattro le prime serate della mini serie, la coppia Arca e Incontrada adesso si prenota per la seconda edizione. Se venerdì in prima visione su Canale 5 si è conclusa la programmazione della fiction Mediaset con protagonista Vanessa Incontrada nel ruolo del vice questore di Arezzo, la seconda stagione è già in cantiere e le riprese potrebbero partire a fine primavera.

Nel corso degli episodi il pubblico si è appassionato al personaggio di Fosca Innocenti, alle sue indagini e al suo lavoro, quello di vice questore a capo di una squadra investigativa quasi tutta al femminile pronta a svolgere il proprio compito con grande determinazione e passione. Alle vicende professionali si sono unite quelle personali, dinamiche che se prima avevano fatto avvicinare sempre di più Fosca al suo amico di sempre, Cosimo interpretato da Francesco Arca, in seguito ne hanno segnato anche un allontanamento. Fino all’epilogo in cui la protagonista si dirige da Cosimo e i due si baciano mentre il taxi se ne va scongiurando la partenza del barman per l’America. L’episodio mandato in onda venerdì dal titolo “Una dignitosa sepoltura”, non sarà però l’ultimo. La buona notizia per i fan della serie e per la città, è che la produzione è già la lavoro per la seconda stagione. I successi della fiction realizzata da Rti in collaborazione con Banijay Studios Italy, Toscana Film Commission, Fondazione Arezzo Intour fanno già guardare al futuro. La sceneggiatura è infatti in fase finale, i sopralluoghi in città da parte della produzione e del regista Giulio Manfredonia sono partiti e le riprese potrebbero iniziare prima dell’estate.