Arezzo Fiere fa il pieno di grandi eventi. Oggi i minerali poi il Campus post diploma

AREZZOTanti eventi per il calendario 2025 di Arezzo Fiere e congressi. Già annunciati gli appuntamenti di febbraio con un cartellone per tutti i gusti tra expo, collezionismo, e animali. Oggi intanto torna l’appuntamento con Arezzo Mineral Show, una vasta esposizione di minerali da collezione, fossili, pietre lavorate e creazioni di gioielli con pietre naturali, mentre il 5 e 6 febbraio ci sarà Campus, il salone dello studente, un’occasione unica per incontrare e conoscere tutte le opportunità post-diploma, in Italia e all’estero.

Il 5 e 6 febbraio anche l’Università di Siena sarà presente con uno stand al palaffari, un occasione per fornire indicazioni sul prossimo Open Day dell’Università di Siena in programma il 25 febbraio nelle sedi del Pionta di Arezzo e a San Giovanni, oltre che a Siena e Grosseto. Sono previsti due interventi di presentazione di carattere generale dell’Ateneo. Gli incontri si terranno il 5 febbraio alle ore 10.45 e il 6 febbraio alle ore 10.10 nella "Sala Verde".

Per il fine settimana di sabato 15 e domenica 16 febbraio al palaffari torna poi il Grande Mercato delle Pulci, il più grande evento del genere con 600 banchi in arrivo. E ancora, il 22 e 23 febbraio ci sarà Esotika Pet Show, il salone degli animali.