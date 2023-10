Arezzo Fiere e Congressi: impegni senza soste per proiettare Arezzo nel mondo

Arezzo, 9 ottobre 2023 – Il mese di ottobre segnato da un’attività davvero intensa e un autunno che sarà complessivamente travolgente per operatori e pubblico di Arezzo Fiere e Congressi: sono moltissimi gli eventi che aspettano di svolgersi nelle strutture della Fiera aretina da qui alla fine di novembre.

“Il calendario delle manifestazioni previste – spiega direttamente Ferrer Vannetti, presidente dell’Ente Fieristico Aretino - è molto ricco: sono in programma manifestazioni che riuniranno negli spazi espositivi appassionati ed esperti dei settori più disparati e di grande interesse anche a livello nazionale e internazionale”.

Andando a vedere gli appuntamenti, quello che appare centrale per l’ampio respiro espositivo, di eventi interni e di partecipazione a tutti i livelli che lo caratterizza, è il ritorno di Agri@tour dal 10 novembre insieme a Passioni in Fiera dall’11 e fino al 12, evento che vede il coinvolgimento fondamentale della Fiera aretina.

“E’ un evento multiforme, che ha marcato, nelle precedenti edizioni - spiega ancora Vannetti - risultati davvero lusinghieri sia dal punto di vista delle presenze degli addetti ai lavori, degli imprenditori, delle associazioni e del pubblico delle famiglie, e sia da quello della soddisfazione espressa dagli operatori del settore che hanno vi preso parte”.

Anche questa edizione di Passioni in Fiera, come quella del novembre 2022, vedrà infatti la celebrazione anche di “Agri@tour”, appuntamento nazionale che prenderà il via dal 10 novembre e sarà poi in contemporanea con Passioni in Fiera l’11 e il 12.

Il Salone nazionale dell’agriturismo presenta grandi novità per l'edizione 2023, con tanti operatori attesi che non vogliono perdersi l’ormai affermato evento annuale di riferimento per il settore agrituristico e la multifunzionalità in agricoltura. “Agricoltura in Fiera” ospiterà poi il meglio delle attrezzature e servizi per il comparto agricolo, agrituristico e florovivaistico.

Come accennato in apertura, già la fine di settembre e l’inizio di ottobre hanno visto un impegno molto forte di Arezzo Fiere, impegnata in partenza del mese da un Concorso pubblico, e poi dall’evento BUY TUSCANY organizzato da Toscana Promozione Turistica con 160 buyer internazionali, oltre che dal partecipatissimo Congresso di geomatica SIFET.

Poi si sono tenute le Fiere sul mondo dello Svapo e dell’elettronica. Infine è appena terminato il TDC Italian event lo scorso finesettimana, con centinaia di motociclisti. Ora si approssimano il Wedding Expo del 14 e 15 e poi il grande Mercato delle Pulci il 21-22 ottobre.

Il 3 e 4 novembre si terrà poi il Congresso Scivac, per arrivare successivamente al già citato weekend di Agri@tour / Passioni in Fiera dal 10 al 12 novembre, che si preannuncia con tante novità per gli operatori e con attrazioni importanti per il pubblico e le famiglie; sempre l’11 e il 12 Novembre la fiera del Fumetto e del Disco fino a concludere novembre con il Forum Risk Management in Sanità dal 21 al 24 del mese. Non mancheranno inoltre diversi Concorsi Pubblici anche nella stagione autunnale.