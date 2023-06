Arezzo, festeggiamenti per la 38esima lancia d'oro e visita a Cortona per i giostratori

Dopo l’esplosione di gioia, per Porta Sant’Andrea è tempo di ringraziamento e di tener fede ai fioretti fatti. Stasera partiranno i festeggiamenti per la conquista della 38esima lancia d’oro, firmata dai giovani giostratori Saverio Montini e Tommaso Marmorini e la prima di Martino Gianni come allenatore. Si comincia con il Te Deum al quale parteciperanno settanta figuranti e oltre cinquanta bambini che sfileranno con il quartiere e poi doneranno 38 rose bianche al patrono san Donato. La prima tappa della cerimonia di ringraziamento sarà alle 21 nella chiesa di Sant’Agostino dove il parroco don Piotr Sipak reciterà il Te Deum. Poi il corteo biancoverde percorrerà Corso Italia e via dei Pileati per arrivare in Duomo: alle 22, la benedizione solenne di don Alvaro. I cinquanta bambini poseranno 38 rose bianche davanti all’Arca di San Donato in onore del patrono a cui è dedicata la Giostra di giugno. Domani una delegazione di Porta Sant’Andrea sarà a Cortona, città natale di Luca Signorelli a cui è stata dedicata la lancia d’oro, in occasione dei 500 anni dalla sua morte.

Alle 12 una rappresentanza in costume incontrerà in piazza della Repubblica i figuranti del Gruppo storico della Giostra dell’Archidado, il sindaco Luciano Meoni e l’assessore alla cultura Francesco Attesti. La visita sarà anche l’occasione per rispettare il fioretto fatto alla vigilia della Giostra. Saverio Montini e Tommaso Marmorini, il capitano Andrea Gavagni e il rettore Maurizio Carboni andranno a piedi da Arezzo a Cortona. Un’esperienza che val bene la pena di fare in cambio della conquista della lancia d’oro. "C’è molto entusiasmo al quartiere - dice il capitano Gavagni anche lui al suo primo successo - tante persone sono pronte a partecipare a tutti i festeggiamenti. Al cenino della vittoria eravamo in 450 in piazza San Giusto. Per la cena della vittoria, il 7 luglio in Sant’Agostino penso raggiungeremo il tetto massimo consentito dalla piazza, ovvero circa mille persone". La cerimonia a Cortona si concluderà con la visita alla mostra "Signorelli500" allestita al Maec e la lancia d’oro vinta da Porta Sant’Andrea farà mostra di sé accanto ai capolavori di uno dei più grandi artisti del Rinascimento.

Sonia Fardelli