Arezzo, esalazione di monossido da una caldaia: gravi tre persone

Arezzo, 13 febbraio 2023 – Due uomini e una donna sono rimasti intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio in un'abitazione di Tegoleto, nel comune di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo.

Erano le 20,41 di domenica 12 febbraio quando i mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti nell'abitazione, dove un giovane e due adulti si sono sentiti male.

I tre sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice rosso. Sul posto hanno operato i sanitari dell'ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino e dell'ambulanza della Misericordia di Arezzo.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Arezzo, che hanno effettuato l'intervento tecnico di messa in sicurezza della casa, con tutti gli accertamenti del caso. L'ipotesi più probabile è che le esalazioni di monossido di carbonio siano partite da una caldaia malfunzionante.