"Arezzo e Dante" appuntamento col libro della Società Storica Aretina

Saranno Fabio Bertini, già professore di Storia contemporanea all’Università di Firenze, e Alberto Luongo, docente alla Statale di Milano, a presentare oggi martedì alle 16,30, all’Archivio di Stato di Arezzo in piazza del Commissario, il libro curato da Luca Berti "Arezzo e Dante: relazioni e nessi fra l’Alighieri e la terra aretina". L’incontro sarà coordinato da Ilaria Marcelli, direttore dell’istituto. L’intento del libro, che raccoglie gli atti del ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina nel 2021, settimo centenario della morte del poeta, è quello di approfondire lo studio delle relazioni fra il territorio aretino e l’Alighieri, che – data la contiguità fra i ‘distretti’ aretino e fiorentino – proseguirono a lungo nel tempo, pur nella loro discontinuità. E tali relazioni sono affiorate ripetutamente anche nel corso del Novecento in vario modo. Per questo motivo, il volume è diviso in due parti: la prima dedicata all’epoca basso-medioevale, la seconda al XX secolo. L’opera inquadra le vicende locali in quelle di un più vasto territorio e presenta spunti storiograficamente innovativi, dando un contributo originale al complesso di iniziative svoltesi nel 2021 in Italia e all’estero per ricordare il centenario dantesco. È destinato a tutti i cultori di storia, ed in particolare al mondo della scuola. Autori dei saggi sono Gian Paolo Scharf "Arezzo e Firenze nel Duecento: un rapporto contrastato", Simone De Fraja "La battaglia di Campaldino fra storia e mito", Claudio Santori "Dante e il territorio aretino nella vita di Dante", Marco Bicchierai "Il Casentino dei Conti Guidi nel periodo dantesco", Franco Cristelli "1921: anche Arezzo incorona Dante ‘padre della Nazione’", Luca Berti "‘Vidi fedir torneamenti e correr giostra’: Dante e la ‘riesumazione’ del Saracino", Giovanni Galli "L’assoluzione postuma di Dante". Edito dalla Società storica aretina come ventesimo volume della collana "Studi di storia aretina", con il contributo del Ministero della Cultura, il libro consta di 168 pagine.