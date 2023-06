Arezzo dei lettori tra Strega e Ginzburg Il ricordo di Petri e delle stragi naziste

di Angela Baldi

Dalla cinquina finale del Premio Strega a Carlo Ginzburg, perché "Leggere cambia tutto", è il messaggio che accompagna la quarta edizione di "Arezzo dei lettori", prima tappa de La città dei lettori, festival itinerante che ogni anno porta in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori a cura di Fondazione Cr Firenze e Associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano. Tre giorni di presentazioni, talk, reading, passeggiate letterarie e attività per giovani lettori da sabato 24 a lunedì 26 giugno tra Casa Bruschi, la Fortezza e la Biblioteca con un fitto calendario di eventi a ingresso gratuito realizzati col patrocinio di Ministero della Cultura, il sostegno di Regione, Comune e Fondazione Guido d’Arezzo, il supporto di Casa Bruschi e la partnership di Biblioteca, Libreria La casa sull’albero, Feltrinelli e Interno 12. Si parte sabato 24 alle 11 in biblioteca con un incontro per bambini: Alice Keller, terrà un laboratorio. Alle 17 a Casa Bruschi, presentazione di "Un poliziotto di nome Lele. Dedicato a Emanuele Petri" alla presenza della vedova Alma. Per i più piccoli: alle 17.30 in Fortezza Giovanni Colaneri, illustratore terrà un laboratorio. Poi l’omaggio a Calvino: sempre in Fortezza l’attrice e regista Alessandra Bedino. Tra i due atti, alle 19 in Fortezza l’incontro con Bruno Berni, curatore della collana Fiabe Nordiche. Arezzo dei lettori riparte domenica alle 11 con attività per giovani lettori a Casa Bruschi: la storica dell’arte Melania Longo presenta il suo libro "Quante storie per un quadro", sempre qui alle 17 il catalogo della mostra con la Fondazione Alinari "La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari". Alle 17.30 passeggiata di letture con lo scrittore Paolo Ciampi dalla Casa Museo per le vie della città. Alle 18 in Fortezza in contemporanea sarà possibile assistere alla lectio di Carlo Ginzburg rivolta agli amanti della pittura di Piero della Francesca, mentre per i più piccoli "Premio Strega Playlist", letture dal Premio Strega Ragazzi 2023. Alle 19 in Fortezza, la cinquina dello Strega: Rosella Postorino, Ada D’Adamo per interposta persona, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri. Lunedì alle 21 a Casa Bruschi la direttrice di Qn Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione Agnese Pini, in conversazione col collega Federico D’Ascoli, racconta "Un autunno d’agosto": a partire dalla storia della sua famiglia, l’eccidio nazifascista di San Terenzo Monti.