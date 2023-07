Arezzo, Degrado e insicurezza in Piazza della Badia, le lamentele del comitato restano inascoltate

"La situazione di degrado e insicurezza di piazza della Badia e delle strade limitrofe è nota ma le lamentele di cui è portatore il comitato restano sostanzialmente inascoltate". Il tema torna in consiglio comunale: è il consigliere Michele Menchetti a presentare un’interrogazione. Segnala "rifiuti, maleducazione delle persone, mancanza di parcheggi per i residenti, rumori che disturbano gli ospiti delle strutture ricettive e i degenti della casa di cura San Giuseppe".

Argomenti sollevati dai residenti che hanno contatto il consigliere per portare la loro istanza in consiglio. "Situazioni incresciose che riverberano gli effetti su aretini e turisti, lamenta Menchetti nell’interrogazione indirizzata all’amministrazione comunale, finalizzata a chiedere "se non sia il caso di prevedere controlli sugli orari di chiusura degli esercizi e navette per i giovani verso altre zone della movida in modo da svuotare la piazza a una certa ora, ma anche di rivedere la chiusura al traffico durante i weekend ed eliminare l’area pedonale il venerdì sera. E ancora: implementare la pubblica illuminazione, sistemare i colonnini che separano pedoni e mezzi in transito, spingere gli stessi esercenti a mantenere il decoro della piazza e renderla location di eventi".

Gaia Papi