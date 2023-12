Arezzo, dal consiglio comunale il ‘sì’ al taser: "Ora il via alla fase sperimentale"

Arezzo, 30 novembre 2023 – Ci sarà da aspettare il 2024 perché sia operativa ma sta lo stesso per debuttare la pistola elettrica. Ieri mattina è stato approvato con il voto in Consiglio Comunale, il regolamento che disciplina l’uso del teser da parte della Polizia municipale. All’esame dell’assemblea c’era l’avvio della sperimentazione che durerà sei mesi e coinvolgerà due agenti della Municipale. Poi sarà il sindaco a valutare l’adozione definitiva. La pistola elettrica è da considerarsi misura estrema nei casi più gravi. Basti pensare che la regola è quella di ricorrere al taser come "l’estremo mezzo per rendere innocui soggetti molto agitati e aggressivi", e cioè persone armate di pistola ma anche di coltello e oggetti pericolosi, vietato colpire cuore e viso. E quando un operatore, durante la sperimentazione, ipotizza di usare l’arma, dovrà posizionarsi dai tre ai sette metri di distanza dalla persona da immobilizzare.

Il via libera ieri durante l’ultimo consiglio comunale, con un solo voto contrario e qualche astenuto, l’argomento messo all’ordine del giorno tra i punti su cui l’assise doveva votare è stato la prima pratica sul tavolo. L’Assemblea ha deciso in maniera favorevole sul regolamento che disciplina l’utilizzo di armi a impulsi elettrici da parte degli agenti della Municipale. In realtà l’attivazione in fase sperimentale dello strumento era già prevista nel nuovo regolamento della polizia municipale (approvato nel 2021). Dopo l’ok di Palazzo Cavallo adesso partirà un piano che porterà alla fase sperimentale: durerà sei mesi e riguarderà solo due agenti.

"La pratica taser è stata approvata ieri in Consiglio Comunale – spiega Aldo Poponcini Comandante dei Vigili - sono 26 i vigili che hanno dato la propria disponibilità a partecipare al corso che va fatto prima dell’avvio della sperimentazione con la Asl e la ditta che vincerà la gara". Il taser entrerà quindi in dotazione ma non prima dell’anno prossimo. "L’utilizzo non prima del 2024 – prosegue Poponcini -saranno due gli operatori di polizia municipale che in via sperimentale useranno il taser. Sarà un’arma in più intesa come deterrente per evitare che venga utilizza l’arma da fuoco". Fondamentale avvertire immediatamente il 118. "Quando si prospetta un intervento col taser va avvertito il 118 – spiega il Comandante dei Vigili - che dovrà in caso di bisogno usare il defibrillatore e dovrà estrarre i dardi dalla persona interessata".