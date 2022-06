Cerofolini è il nuovo presidente di Confartigianato Costruzioni Toscana

Arezzo, 1 giugno 2022 - Giordano Cerofolini, imprenditore aretino, titolare di alcune aziende, tra cui Società Edile Casentinese Srl, è stato eletto nell'ultima assemblea del gruppo regionale di mestiere, presidente di Confartigianato Costruzioni Toscana. Il settore delle costruzioni in Toscana ha dati importanti. Secondo l'ufficio studi di Confartigianato Imprese le imprese artigiane operanti in questo settore sono 38.435.

Il neo presidente - che sarà coadiuvato dal vicepresidente Carmine Posillico di Confartigianato Imprese Pistoia e dalla Coordinatrice di Confartigianato Arezzo Elena Bucefari - appena eletto ha dichiarato: “Mi impegnerò per promuovere la qualità in tutte le filiere delle professioni edili e per la formazione e l'inserimento dei giovani. Il sistema associativo di Confartigianato è molto importante ma deve essere rafforzata la collaborazione tra le imprese che ne fanno parte. Solo con una forte coesione si potranno affrontare tante problematiche come gli aumenti dei prezzi dei materiali e la difficoltà del loro reperimento e gli impatti che le continue modifiche di leggi e regolamenti hanno sulla gestione delle nostre aziende; cito ad esempio i recenti cambiamenti normativi che hanno interessato i Bonus Casa e il Superbonus".

Conclude poi il presidente: "Continuerò il mio impegno per promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'applicazione del contratto nazionale e la concertazione del contratto regionale di secondo livello dell'edilizia e per aiutare le imprese ad ottenere certificazioni e qualificazioni necessarie ad essere competitive sul mercato, favorendo la crescita professionale degli imprenditori artigiani".