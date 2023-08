Arezzo Comunità Ecco il sito per i caregiver Caregiver.arezzocomunita.it offre informazioni su diritti e opportunità per i caregiver di Arezzo, che si prendono cura di persone non autosufficienti. Il sito fornisce informazioni su come farsi riconoscere, a chi rivolgersi e quali percorsi attivare. Uno strumento di aiuto in più per chi aiuta.