Arezzo, Comune e Fondazione promuovono produzione diffusa di energia rinnovabile

AREZZO

Favorire la produzione diffusa e l’autoconsumo istantaneo di energia rinnovabile e garantire alla comunità e al territorio i massimi benefici in termini energetici, ambientali, economici e sociali. Questo l’obiettivo dell’Associazione Comunità energetica rinnovabile solidale Arezzo 1, per cui è arrivato il via libera del consiglio comunale. L’associazione conta innanzitutto su Comune e Fondazione Arezzo Comunità, con due fornitori esterni quali Aisa Impianti e Gestione Ambientale.

"Il Comune – ha sottolineato nell’illustrazione l’assessore Marco Sacchetti – garantisce know-how e competenze, la fondazione rappresenta e tiene le fila della società civile e del volontariato: se facciamo loro risparmiare qualcosa in bolletta, tali soggetti avranno più risorse per le attività sociali. Le due società partecipate hanno confermato il loro impegno a produrre energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e da ulteriori fonti rinnovabili e a condividerne due megawatt senza chiedere nulla in cambio. "Il Comune segna la stradache si differenzia da altre intraprese in provincia e che sono incorse nei rilievi del Tar, una strada per creare e scambiare energia tra partner solidali" ha detto il sindaco Ghinelli.