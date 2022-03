Commercialisti, l'ordine sostiene la petizione per l'alta velocità

Arezzo, 17 marzo 2022 - L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo sostiene la petizione del Comitato SAVA (Stazione Alta Velocità Arezzo) che ha promosso una raccolta firme (www.change.org/p/stazione-av-arezzo) a sostegno della costruzione della stazione alta velocità alle porte di Arezzo sulla tratta Roma – Firenze. A spiegare la posizione dell’Ordine è il presidente Roberto Tiezzi. “L’iniziativa del Comitato Sava è assolutamente condivisibile. E’ evidente che con una stazione alta velocità nell’aretino ci sarebbero ricadute positive per tutta la provincia vista la posizione baricentrica del territorio nell'ambito delle grandi direttrici di sviluppo – sottolinea Tiezzi - Sono innegabili anche i vantaggi derivanti dell’alta velocità per le nostre aziende. Per il mondo delle imprese è il momento delle scelte e dell’azione, passando ad una programmazione seria e concreta degli interventi. Serve quindi che la politica decida in fretta. Non possiamo perdere questa opportunità”

Il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti rivolge poi un appello alle categorie economiche. “Ho registrato con favore il fatto che le associazioni di categoria abbiamo fatto asse sull’alta velocità che rappresenta un’opportunità enorme a servizio del vasto e popoloso territorio aretino, nel quale il capoluogo di Arezzo resta determinante per il bacino di utenza, per la concentrazione della produttività e per la necessità e l'urgenza di rilancio di una intera provincia sul fronte dell’occupazione con benefici anche sui flussi turistici”.

Si è insediato il nuovo comitato direttivo della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo che resterà in carica per il quadriennio 2022-2026 Alessandro Ghiori è stato eletto presidente, vice presidente Riccardo Guiducci, segretaria Silvia Buricchi, tesoriere Fiorenza Arrigucci. Il comitato direttivo è completato da Massimiliano Brogi, Leonardo Misesti, Lara Vannini, Simona Favilli, Maria Cristina Biondini, Fabiola Polverini, Paolo Brocchi. Per quanto concerne il comitato scientifico della stessa Fondazione è stato nominato presidente Stefano Capaccioli.

Alessandro Ghiori, Dottore Commercialista, vanta un’esperienza professionale ormai trentennale con studio ad Arezzo dal 1994. E’ revisore contabile di società ed enti locali tra i quali la Provincia di Siena ed il comune di Lucca, nonchè amministratore giudiziario stabilmente a disposizione della sezione fallimentare del Tribunale di Arezzo. Ha ricoperto il ruolo di consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Arezzo dal 2000 al 2007 e dal 2017 al 2021 con delega ai rapporti con il Tribunale. Già direttore e consigliere direttivo della stessa Fondazione dei Dottori Commercialisti sin dalla sua istituzione nell'anno 2008.

Il neo presidente e il comitato direttivo hanno definito le linee strategiche.“Opereremo in armonia con la linea individuata insieme al consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo. La Fondazione, come da statuto, si pone, in particolare, l’obiettivo della formazione professionale curandone i percorsi formativi e di aggiornamento anche obbligatori oltre che a promuovere rapporti di sinergia fra la nostra categoria e il tessuto socio- economico provinciale con le sue principali rappresentanze”. Daremo, inoltre, il nostro contributo anche per favorire una maggiore tutela del ruolo del Dottore Commercialista”. - ha concluso Ghiori.

Il presidente dell’Ordine Roberto Tiezzi ha augurato buon lavoro al nuovo comitato direttivo della Fondazione.