Arezzo-Tiferno Lerchi 2-1 DIRETTA WEB

Arezzo, 30 marzo 2022 - Dimenticare i rimpianti del derby per sfruttare la seconda chance casalinga e agganciare i maremmani al terzo posto. Ha più di un motivo l’Arezzo per battere il Tiferno Lerchi nel turno infrasettimanale. Mariotti inserisce Van Der Velden al posto dello squalificato Biondi. A centrocampo tornano dall'inizio Marchi e Pizzutelli, completa il reparto Mancino. Attacco inedito con Doratiotto dietro Cutolo e Calderini. L'allenatore degli ospiti Machi schiera i suoi con il collaudato 4-2-3-1, ma dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come il mediano Gorini (infortunio) e l’attaccante Martiniello (squalifica). Due gli ex nelle fila biancorosse: il difensore Bux il centrocampista Evangelista, entrambi titolari. L’ambiente tifernate è stato scosso, nei giorni scorsi, dalla morte del vicepresidente Ivo Guerri, storico dirigente e uomo molto stimato del calcio umbro. E’ la prima volta che le due squadre si affrontano al Comunale. Formazioni ufficiali: Arezzo (4-3-1-2): Colombo; Campaner, Frosali, Van Der Velden, Ruggeri; Marchi, Pizzutelli, Mancino (7' st Marras); Doratiotto (7' st Benedetti); Cutolo, Calderini. A disp: Balucani, Mastino, Zona, Pinna, Sicurella, Pisanu, Benedetti, Marras, Persano. Allenatore: Marco Mariotti Tiferno Lerchi (4-2-3-1): Guerri, Sensi, Tersini, Mariucci, Bux; Ruggeri, Massai; Cappa, Evangelista, Bagnolo; Battellini. A disp: Elisei, Avellini, De Santis, Pazzaglia, Locchi, Patiarchi, Rosi, Khammar, D'Urso. Allenatore: Gualtiero Machi Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto (Fenzi-Morsanuto) Reti: 9' pt Calderini, 12' pt Cutolo, 6' st Tersini. Note: ammoniti Pizzutelli; Ruggeri (TL). Spettatori 300 circa. PRIMO TEMPO Arezzo in campo con maglia e calzoncini bianchi e calzettoni amaranto. Il Tiferno Lerchi in completo azzurro con calzettoni bianchi. Leggera pioggia al Comunale, temperatura fresca. Pochissimi gli spettatori presenti. 1' Buon inizio dell'Arezzo. Prima il portiere avversario Guerri è costretto a respingere un cross dentro l'area piccola, poi è Marchi, ben servito da Pizzutelli, alza troppo la conclusione dal limite. In concomitanza con il calcio d'inizio, la pioggia è sensibilmente aumentata ...