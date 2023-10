Arezzo, un Natale che incanta l’Italia: il villaggio allarga i confini. E c’è la meraviglia Lego

Arezzo, 28 ottobre 2023 – Il giro del mondo in tre milioni di mattoncini. Sarà come visitare la più grande galleria d’arte al mondo e viaggiare direttamente dentro Notre Dame de Paris, o attraversare l’Arc du Triomphe, per poi ritrovarsi nella "città bianca" del Signore degli anelli: Minas Tirith.

Piazza Grande è il regno incantato dei Tirolesi: qui dal 6 novembre si accende la macchina dell’allestimento e le novità faranno da calamita, accanto alla tradizione di un brand ormai riconosciuto a livello nazionale e richiesto da centinaia di tour operator.

I numeri danno il senso delle dimensioni non solo dell’evento dell’anno, ma pure dell’ìmpatto sull’economia della città: negozi, ristoranti, alberghi in testa. E lavoro, che per un mese e mezzo impegnerà molti ragazzi e non solo: sono già 416 i curricula arrivati nel quartier generale di Confcommercio. Candidature al vaglio dal 6 novembre.

Città di Natale: una follia collettiva buona, che travolge e stupisce. Lo sanno bene gli strateghi dell’associazione di categoria che barrano le caselle già sold out nel grande puzzle delle attrazioni che animano il cuore della città.

Il villaggio tirolese

La novità è la terza baita che si aggiunge alla casetta della birra e a quella dei dolci. Di che si tratta? Specialità tirolesi che arricchiscono il menù e l’atmosfera del villaggio di montagna. Si potranno gustare canederli, polenta arrosto, formaggio fuso, la famosa raclette ma la lista è lunga. La terza baita sarà collocata accanto alla casetta delle castagne e farà da cerniera tra le sorprese da scoprire nella Piazza che accoglie i Tirolesi e la magia del Natale.

Casa delle Lego

Tre milioni di mattoncini. Ancora prima di aprire le porte, la Casa delle Lego tocca il record assoluto. Un anno fa i mattoncini superavano di poco i due milioni, oggi il viaggio promette una full immersion senza precedenti. Perchè a stupire e regalare emozioni, saranno opere d’arte e monumenti internazionali celeberrimi. E si potranno ammirare in un luogo dove la fantasia costruisce, manualmente, e immagina. La cattedrale Notre Dame sarà riprodotta dall’artista Stefano Mapelli con oltre duecentomila mattoncini; a pochi passi siamo già sotto l’Arco di Trionfo, ma basta girare l’angolo e la meraviglia si spalanca sulla "città bianca" della saga di Tolkien : ci vogliono quasi trecentomila mattoncini per riprodurla e l’artista Maurizio Lampis si sta preparando all’impresa. Non è finita: c’è un tour in piazza San Marco e il famoso campanile alto oltre due metri. Poco più in là , cambia lo scenario non la meraviglia: è il duomo di Modena, opera dell’arista Giorgio Ruffo.

Tre piani dedicati al genio e ispirati all’arte, con la possibilità di dare forma ai mattoncini secondo il progetto che si ha in mente e, una volta completato, portarselo a casa. Sono i laboratori, le fucine del fare, dedicate ai ragazzi e agli appassionati. Chi si metterà in gioco, anzi all’opera, riceverà in dono un mattoncino-ricordo dedicato all’evento e 50 grammi di Lego, per non perdere il "vizio".

I tre piani di galleria, custodiscono uno scrigno nello scrigno: la Primavera del Botticelli, La notte stellata di Van Gogh, l’Urlo di Munch e i Cherubini di Raffaello. Sono i capolavori d’arte riprodotti con la tecnica del mosaico Lego. Da non perdere se ci si vuole perdere nella bellezza. Cresce anche il numero degli espositori: 40 dall’Italia e dall’estero, 37 le opere allestite. L’evento dell’anno è alle porte. E come sempre accade, è l’anteprima che scatena l’elettricità e quel "friccicore" che muove energia pura.