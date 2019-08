Arezzo, 7 agosto 2019 - SI SONO sentiti male l’uno dopo l’altro, nel giro di pochi attimi, come birilli colpiti da un’unica palla di bowling. Che poi altro non era che una fuga di monossido di carbonio dal filtro di un forno di lavorazione nel fortino della Chimet di Badia al Pino. Ora due operai sono ricoverati a Careggi in camera iperbarica, altri due invece sono rimasti in cura all’ospedale San Donato, mentre gli ultimi due se la sono cavata con la medicazione sul posto.

Nessuno di loro è grave, tutti sembrano riconducibili alla vecchia classificazione del codice giallo, senza pericolo di vita insomma. Il che non toglie che un incidente del lavoro con sei feriti faccia sempre rumore. Tanto più quando è il secondo nel giro di un anno. Il 27 luglio 2018, infatti, sempre alla Chimet, in tre erano stati colpiti dal getto di vapore di un altro filtro in manutenzione. Uno era finito al centro grandi ustionati di Cesena, due erano stati ricoverati precauzionalmente in rianimazione ad Arezzo.

La nuova mattinata di dramma a Badia al Pino si materializza d’improvviso alle 7,45, quando riprende l’opera di manutenzione del filtro, che era stata interrotta la sera prima per l’ora tarda. Tutto avviene in cima alla torre che ospita l’impianto, a un’altezza di quindici metri. In alto ci sono due operai, uno dei quali, il più grave, rimuove il telo di protezione del filtro e viene investito dal monossido di carbonio che si è accumulato nel macchinario durante la notte, come in una sacca. Lui barcolla, il compagno corre ad aiutarlo, poi si arrampicano sulla torre gli altri quattro, anche loro pronti a dare una mano. Inutile dire che il gas stordisce pure loro, sia pure in maniera più lieve rispetto al primo collega, investito in pieno.

SCATTA SUBITO l’allarme, a Fort Chimet arrivano le ambulanze del 118, tre automezzi dei vigili del fuoco, con dieci pompieri, fra cui una squadra del nucleo chimico-biologico, e i carabinieri. Più tardi giungeranno anche gli ispettori del Pissl, il servizio di prevenzione infortuni della Usl. I vigili del fuoco si arrampicano in cima alla torre, il primo operaio, quello che più soffre dello stato confusionale, viene calato con il cestello di una gru dello stabilimento e affidato ai soccorritori del 118, che lo indirizzano al volo con l’elicottero Pegaso verso Careggi. In tre invece vengono mandati in ambulanza al San Donato, uno di loro sarà successivamente trasferito, sempre in ambulanza, alla camera iperbarica fiorentina.

LA STORIA dell’incidente sul lavoro finisce qui, quella dell’inchiesta della procura, affidata al Pm di turno Angela Masiello, deve ancora cominciare, salvo il sequestro subito disposto del foltro.. Il magistrato aspetta la relazione del Pissl per capire come e quali reati contestare. In astratto si configurano le lesioni colpose, ma perchè siano perseguibili d’ufficio occorre che superino i 40 giorni. Altrimenti dovrebbero essere le vittime dell’incidente a far querela nei confronti dell’azienda di cui sono dipendenti.

C’è poi la questione del rispetto delle regole sulla sicurezza del lavoro, quelle dettata dal decreto 81 del 2008, il testo unico in materia. Sono semplici reati contravvenzionali e riguardano eventuali falle del sistema di protezione degli addetti a lavorazione così pericolose, ma sono comunque perseguibili d’ufficio. Dal Pissl trapela solo che gli accertamenti sono in corso e che è ancora troppo presto per ravvisare responsabilità precise. La cronaca delle conseguenze giudiziarie di un’altra mattinata drammatica è ancora tutta da scrivere.