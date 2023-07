Arezzo Celtic Festival Spettacolo al parco Giotto

Tre giorni di spettacoli, rievocazioni storiche e laboratori per tutte le età con la nona edizione dell’Arezzo Celtic Festival. L’evento, organizzato dall’associazione Cerchio delle Antiche Vie, è in programma da oggi a domenica al parco Pertini di via Giotto con un ricco calendario di iniziative per far vivere atmosfere, usanze e tradizioni dei popoli dell’antichità. Ci sarà la fedele ricostruzione dei villaggi di celti, romani e italici che, animati da decine di compagnie storiche e figuranti provenienti da tutta la penisola, saranno sede di numerose attività creative, manuali, ludiche e didattiche. Un suggestivo ritorno al passato domani alle 23 con l’accensione del Fuoco Sacro da parte dei druidi per rievocare il trionfo del sole e domenica 30 luglio con la ricostruzione di un matrimonio celtico alle 11 e poi con il Torneo Celtico alle 17. L’Arezzo Celtic Festival tornerà a proporre anche momenti di vero spettacolo e, tra questi, è atteso il ritorno delle esibizioni con il fuoco "Al Kimiya" di Olivia Mancino con una contaminazione tra danza, giocoleria, arti marziali e teatro contemporaneo in programma alle 22 del 28 e 29 luglio. Il Clanargantia proporrà invece concerti di musica celtica dal vivo tra percussioni, cornamuse e balli tribali, inoltre ogni serata, dalle 20, sarà possibile assistere alle danze irlandesi della compagnia Clover e alle danze celtiche di Floreo in Florence Project. Finale alle 21.30 del 30 luglio tra musica, danze, canti e fuoco in uno spettacolo che riunirà tutti gli artisti del Celtic Festival. Per i piccoli creazione di bacchette magiche, la scuola di Harry Potter, truccabimbi. Poi stand enogastronomici e bevande storiche come sidro, idromele, ambrosia.