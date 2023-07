Arezzo celebra 79esimo anniversario della Liberazione e centenario di Aldo Ducci

AREZZO

Domani Arezzo celebrerà il 79esimo anniversario della Liberazione dai nazifascisti. Evento che coincide con un’altra importante ricorrenza, il centenario della nascita di Aldo Ducci, storico sindaco aretino, antifascista, partigiano, presidente provinciale e dirigente nazionale Anpi. A lui sono dedicati l’incontro-dibattito "Aldo Ducci: partigiano, politico, amministratore: una figura chiave nella storia aretina del ‘900" e la mostra "Aldo Ducci: immagini, documenti, ricordi", organizzati dalla sezione aretina di Anpi con il patrocinio del Comune e della Società Storica Aretina. L’incontro si terrà alle 17 nella sala del consiglio Comunale di Palazzo dei Priori alla presenza del sindaco Alessandro Ghinelli e con gli interventi dell’ex amministratore aretino Nino Materazzi, di Paolo Ghelli, ex dirigente del Comune e della vicepresidente nazionale dell’Anpi Mari Franceschini. Modererà l’incontro il professor Claudio Santori. Al termine sarà inaugurata, nel chiostro del Palazzo comunale, la mostra, visitabile fino al 29 luglio.

Una giornata ricca di significato per Arezzo. Il 16 luglio 1944 indica la Liberazione di Arezzo dall’occupazione militare tedesca e dalla dipendenza dalla Repubblica sociale italiana. Quel giorno, all’approssimarsi delle truppe "alleate", le formazioni partigiane operanti nelle montagne vicine al capoluogo liberano la città dall’occupazione militare tedesca e dalla dipendenza dalla Repubblica sociale italiana guidata da Mussolini. Per festeggiare la Liberazione, alle 20 in Piazza Sant’Agostino, si terrà un incontro conviviale. Seguirà alle 21,30 il concerto dell’Orchestra EtnoMuSa, musica popolare e canti della Resistenza europea a cura di musicisti dell’Università "La Sapienza" di Roma.