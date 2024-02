Arezzo Casa raddoppia. Piano da 1,3 milioni . Raffaelli: "Via ai lavori ma la coperta è corta"

di Gaia Papi

AREZZO

Boccata di ossigeno per Arezzo Casa, il piano triennale, per il 2024, raddoppia l’impegno: da 600mila si passa a 1 milione e 300 mila euro.

Una notizia positiva, direttore Fabrizio Raffaelli.

"Nel gennaio 2024, rispetto al 2023, è risultato un incremento del canone medio mensile, che è passato da 105 a 116 euro. Canone che, a fronte di risorse sempre più insufficienti, è l’unica fonte a cui approvvigionarsi per gli interventi sul patrimonio edile. Avevamo già deciso di far confluire negli interventi di manutenzione straordinaria programmata anche una parte della non programmata. Unendo a queste cifre i residui della straordinaria del 2023, siamo arrivati a poter raddoppiare i numeri". Una discreta boccata di ossigeno.

"Possiamo così aumentare i campi di intervento. Ma il panorama rimane fosco, non cambiano gli orizzonti. La coperta è corta. Mancano risorse strutturali sia regionali che statali. Questo incremento permetterà di effettuare interventi straordinari e di completarli entro il 2025. Ma la lista sarebbe più lunga".

Le segnalazioni non si fermano.

"No, ma gli interventi, proprio a fronte della scarsità di risorse, devono seguire delle priorità. Prima di tutto la messa in sicurezza, lo smaltimento dell’amianto, poi gli interventi risolutivi per evitare il ripetersi di infiltrazioni dovute a problemi sulle coperture".

Un notevole piano di azione. "A livello toscano Arezzo Casa è il gestore che fa più manutenzione, ma nonostante questo le lamentele non si fermano. Questo a conferma che il sistema non regge più. Il patrimonio immobiliare è datato, buona parte degli edifici è stata costruita negli anni ’50 e ’70. Gli sforzi non bastano basandosi solo sui proventi dei canoni mensili, si fa molta fatica. E così con quello che abbiamo cerchiamo di fare il più possibile".

A che punto siamo con il condominio di via Montale evacuato nel 2021?

"Prosegue l’intervento con i fondi Pnrr. Siamo ampiamente entro le tempistiche che prevedono, entro il 31 dicembre il completamento del 50% dei lavori e la fine di tutta la fase di rendicontazione entro marzo 2026".