"Arezzo Casa doveva usare il Superbonus". Affondo di Donati e Caneschi sugli immobili

Il tema Arezzo Casa al centro dell’ultimo intervento dei consiglieri del Pd Giovanni Donati e Alessandro Caneschi. "Ci fa molto piacere sapere che l’Assessore Manneschi sia almeno a conoscenza di come è strutturata Arezzo Casa e quale sia la percentuale di partecipazione del Comune di Arezzo, ma dovrebbe anche sapere che tra le sue deleghe c’è quella alle politiche per la casa e che il presidente della società è stato proposto dal Comune di Arezzo - scrivono i consiglieri - Forse l’assessore Manneschi non ricorda però che il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e non il PD ha depositato in data 16 Aprile 2021, un atto d’indirizzo con il quale chiedeva alla Giunta di utilizzare i benefici del superbonus 110% per gli immobili pubblici e in particolare per quelli ERP. L’atto discusso nel consiglio comunale del 29 giugno 2021 venne illustrato, per Fratelli d’Italia, dal Consigliere Roberto Severi il quale chiese di cogliere l’occasione per migliorare e adeguare il nostro patrimonio pubblico residenziale obbligando il gestore ad eseguire gli adeguamenti strutturali ed energetici in virtù del superbonus. Se l’assessore Manneschi avesse ascoltato a giugno 2021 i suoi consiglieri di maggioranza, e non il PD, oggi, probabilmente, qualche edificio ERP avrebbe potuto usufruire del bonus 110". Infine l’invito a chiedere "scusa ai cittadini che abitano negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, costretti, a volte, a vivere in condizioni al limite".