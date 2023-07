Arezzo capitale della danza per otto giorni Da tutta Italia a lezione della Sala Vasariana

La città di Arezzo diventa, per otto giorni, la "capitale della danza". Da oggi a sabato 29 luglio è in programma l’undicesima edizione del campus internazionale InDanza&InArte occasione di formazione per danzatori di tutta la penisola attraverso un intenso calendario di lezioni, audizioni, seminari e spettacoli. L’evento è organizzato dall’associazione Progetti per la Danza col sostegno della Fondazione Arezzo InTour e della Fondazione Guido d’Arezzo, e il patrocinio del Comune. Al via un programma intensivo di lezioni di specializzazione nelle diverse discipline, con cento allievi da tutta Italia ospitati dai locali della scuola La Danzeria e dalla Sala Vasariana.