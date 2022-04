Gite scolastiche e turismo, dopo 2 anni ripartono i bus

Arezzo, 25 aprile 2022 - Via libera alle gite scolastiche, si rimettono in moto i bus. Dopo 2 anni in cui la pandemia ha lasciato parcheggiati gli autobus da turismo, arrivano i primi segnali di ripartenza che fanno tirare un respiro di sollievo a tutta la categoria. “Sembra che il turismo si stia finalmente muovendo – dice Fabio Moretti della storica ditta di trasporti aretina nata nel 1935 - con l'ok da parte del Ministero e la ripresa delle gite scolastiche, in questi due mesi le scuole si sono mobilitate per prenotare viaggi. Tornano gli spostamenti in Italia e all’estero, siamo appena tornati dal Belgio con gli Sbandieratori. Molti dei viaggi che facciamo hanno come meta l’aeroporto sia per destinazioni estere che interne”. I segnali di ripartenza ci sono, anche se i fasti del periodo pre Covid sono lontani.

“Molti i viaggi solo di 1 giorno verso le grandi città come Roma, Milano, Torino – prosegue Moretti – si muove sia il turismo scolastico che quello non scolastico. Resta però l'incognita Covid, con molte persone ancora impaurite dai contagi dopo 2 anni di pandemia”. Due anni in cui i bus da turismo sono rimasti fermi al palo. “Dal 2020 ad oggi siamo stati praticamente fermi col lavoro – dice Moretti – fatta eccezione per alcune brevi finestre estive quando le misure sanitarie si sono un po’ allentate. Ma si è trattato solo di turismo interno. Per 2 anni non abbiamo avuto stranieri e tutto si è bloccato di nuovo con l’autunno. Abbiamo lavorato un po’ grazie alla Regione Toscana che è stata una delle prime e delle poche che ha mobilitato gli autobus turistici in supporto al tpl”. Così i bus da turismo sono stati impiegati anche ad Arezzo nel trasporto pubblico locale. “A causa delle capienze al 50% prima e all’80% poi, per garantire il distanziamento sui mezzi, anche i nostri autobus sono stati usati soprattutto nel trasporto degli studenti – dice Moretti – l’aumento dei bus ha permesso di garantire sicurezza all’utenza. All’inizio erano 5 i nostri bus impiegati nel trasporto scolastico: nel corso dei mesi sono diminuiti gradualmente, la situazione sta tornando alla normalità e adesso sono solo 2 quelli usati a fianco del Tpl”.

Nuova linfa al lavoro arriva però dalla ripartenza dei viaggi di piacere. “Prima della pandemia avevamo 6 autobus al giorno fuori da metà febbraio alla fine della scuola – spiega Moretti - adesso con la riapertura delle scuole tra gite e società sportive abbiamo circa 3-4 autobus fuori a settimana, a maggio il lavoro aumenterà con prenotazioni di 4-5 bus al giorno. Non ancora un ritorno totale alla normalità perché ci sono giornate in cui siamo fermi, ma ci avviciniamo ai periodi pre pandemia. Al momento siamo al 50% del lavoro”. Alla quarta generazione, la ditta Moretti si occupa di trasporti e turismo dal 1935: “Abbiamo portato in gita il 90% degli aretini, l’azienda è nata col mio bisnonno” dice Fabio Moretti.