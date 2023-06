Arezzo, Buche, Erba Alta e Rifiuti Abbandonati, Gli Aretini Insorgono

Buche, erba alta, ma anche rifiuti. Gli aretini continuano a segnalare molti problemi in città. Quello dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti è storia vecchia, ma persistente. "Maleducati e incivili, certo, gli autori di tutto questo. Qui siamo in via Galileo Ferraris. Ma chi di dovere, dove è? E’ possibile che Sei Toscana non passi con una giusta cadenza. E i nostri amministratori, nessuno vede mai niente?" ci scrive una lettrice indignata e stufa che la città "sia ridotta in queste condizioni".