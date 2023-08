Arezzo brilla ancora con l’export Trainano oro, pelletteria e moda

Arezzo rimane uno dei traini dell’export toscano. Il comparto più rilevante tra le specializzazioni distrettuali rimane il Sistema moda, che ha superato il valore di 4,2 miliardi di euro, all’interno del quale spicca il distretto dell’oreficeria di arezzo (+8,4% la variazione tendenziale nel primo trimestre), che si conferma come prima realtà distrettuale del settore orafo e rafforza la tendenza positiva già maturata nel 2022. In termini percentuali, spiccano i distretti aretini della Pelletteria e calzature di Arezzo (+33,1%) e del Tessile e abbigliamento di Arezzo (+10,5%), che però nel 2022 non avevano ancora completato il recupero rispetto ai dati pre- Covid.

I distretti aretini monitorati sono tre, come detto, e si concentrano nelle specializzazioni del Sistema moda; nel primo trimestre 2023 hanno realizzato esportazioni per 972 milioni di euro, in crescita di 93 milioni di euro rispetto al periodo gennaio-marzo 2022 pari al +10,6%.

L’oreficeria di Arezzo si conferma la principale specializzazione e il primo distretto nel settore orafo con 790,6 milioni di euro di esportazioni nel primo trimestre (+8,4%). Risultati positivi anche per il distretto della pelletteria e calzature di Arezzo che raggiunge il valore di 94,5 milioni di euro (+33,1%), trainato dalle vendite verso la Francia (+55,4%) e il distretto del tessile e abbigliamento che si attesta a 86,9 milioni di euro (+10,5%) sostenuto soprattutto dalla componente di abbigliamento (+13,0%) e dalle buone performance verso la Francia (+24,4%). Il forte legame con il mercato francese conferma il buon inserimento nelle filiere del lusso che stanno mostrando una buona tenuta a livello internazionale.

"Con un valore di quasi 6 miliardi di euro registrato nel primo trimestre 2023, quello toscano continua a rappresentare un sistema produttivo distrettuale con una spiccata vocazione all’export – commenta Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo – le imprese del nostro territorio hanno dimostrato una straordinaria capacità di saper cogliere i mutamenti del mercato, anche in un contesto macroeconomico incerto, e di saper trasformare la propria strategia aziendale in progetti che mirano a conseguire obiettivi ambientali, sociali e di governance".