Rischio idraulico, interventi straordinari in arrivo

Arezzo, 13 maggio 2022 - Non solo manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua finanziata con il contributo di bonifica. Grazie al suo dinamismo e alle capacità progettuali del suo staff tecnico, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, nel 2022, è riuscito ad intercettare finanziamenti, preziosi per contribuire alla mitigazione del rischio idraulico nel comprensorio. Il focus sulle risorse “catturate” dall’ente è stato tracciato dall’ingegner Matteo Isola, dirigente dell’area tecnica, all’Assemblea Consortile, riunita per affrontare alcuni temi di competenza. Tante sono le risorse che, nel 2022, si trasformeranno in lavori, andandosi ad aggiungere agli interventi programmati sul territorio con il piano delle attività di bonifica che il Consorzio realizzerà con il contributo di bonifica. In particolare, 3 milioni e 600 mila euro arrivano a seguito degli eventi alluvionali del luglio 2019: serviranno per realizzare cinque distinti interventi nel comune di Arezzo, Monte San Savino e Marciano della Chiana, tutte aree colpite pesantemente dall'alluvione del 2019. Sono previsti il riassetto idraulico del collettore di acque basse per il drenaggio dell’area a monte della linea ferroviaria, in via Salvadori, in via Padre Teodosio e in zona della Sella; il riassetto idraulico in località Policiano a monte della Strada Regionale 71; il ripristino della sezione idraulica del torrente Sellina con riprofilatura del fondo e delle sponde nel tratto che da San Marco supera via Chiarini. Nell’elenco oltre agli interventi nel capoluogo di provincia, figurano il ripristino della sezione idraulica del fosso Cupina e Liccia nel comune di Monte San Savino e il riassetto idraulico dei rii che attraversano il nucleo abitato di Cesa nel comune di Marciano della Chiana. E’ di un milione e 700 mila euro la “dote” messa a disposizione dopo gli eventi atmosferici eccezionali che si sono registrati nel novembre 2019. Sarà destinata, nel comune di San Giovanni Valdarno, al ripristino della ...