Acqua, tariffa bloccata fino al 2029 e scatta il piano anti sprechi

Arezzo, 30 luglio 2022 - Le bollette di luce e gas schizzano alle stelle, quella dell’acqua è bloccata fino al 2029. Non aumenta la tariffa del bene più prezioso, ma crescono gli investimenti. E’ quanto deliberato dalla conferenza territoriale 4 Alto Valdarno che ha approvato all’unanimità la nuova tariffa del servizio idrico integrato erogato da Nuove Acque, che non salirà rispetto a quanto già previsto a inizio anno. “In un contesto nazionale di aumenti generalizzati nei vari settori, i sindaci della Conferenza Territoriale hanno lavorato per mantenere le tariffe attuali – dice Paolo Nannini, Presidente di Nuove Acque – allo stesso tempo sono stati incrementati gli investimenti che saranno realizzati da parte di Nuove Acque. Una decisione resa possibile grazie al contenimento dei costi operativi e alla progettazione che hanno permesso di accedere a finanziamenti pubblici per la maggior parte legati al pnrr, con la rimodulazione del Piano economico e finanziario fino al 2029”.

Mentre la tariffa dell’acqua resterà invariata, sono previsti ulteriori 55milioni di investimenti sul territorio. Il gestore ha presentato richiesta per accedere ai finanziamenti del Pnrr per circa 40 milioni di euro di cui 11,5 milioni già assegnati. “L’ultima assemblea della conferenza territoriale – spiega l’assessore Sacchetti - con voto unanime ha deliberato un allungamento dei tempi della concessione e fino al 2029 la tariffa resterà bloccata. Aumenterà il capitale degli investimenti ma senza costi per i cittadini. Un plauso alla società eccellenza a livello regionale e nazionale con un livello di contenimento delle perdite eccezionale. L’acqua è la risorsa più importante e ce ne accorgiamo in estate quando siamo costretti a fare le ordinanze contro l’uso indiscriminato, qui abbiamo un esempio di gestione della rete intelligente che rende la città avanti rispetto a tanti altri gestori che invece registrano perdite di miliardi di metri cubi a livello nazionale”. Se nonostante il periodo siccitoso al momento la situazione non è critica, è anche grazie alle infrastrutture e agli investimenti realizzati, finalizzati a ridurre le perdite: nelle zone gestite da Nuove Acque attualmente il tasso di perdita è del 23,1%, con l’acquedotto di Arezzo che da anni si attesta sotto il 20%. Negli ultimi mesi Nuove Acque ha avviato nuovi lavori di ottimizzazione delle reti che riguardano 10 comuni di aretino e senese per 390mila euro. “Previsto il finanziamento di “Smart Metering” – spiega l’ad Francesca Menabuoni – una rete per trasmettere a una piattaforma centralizzata consumi e anomalie relative a 30mila utenze della città che saranno dotate di contatori intelligenti”. Addio lettura e conguaglio, si potrà accedere in tempo reale ai dati di consumo. Tra gli interventi di Nuove Acque il completamento dello schema Montedoglio verso un numero sempre più alto di località, rinnovo e collegamento della rete fognaria e allacciamento alla depurazione di un numero sempre più alto di centri. Poi la messa in sicurezza dei sistemi degli acquedotti del Casentino.