Arezzo, 13 luglio 2020 - Boom di nascite ad Arezzo, in controtendenza con i dati nazionali. Nel 2019, secondo numeri resi noti dall'Istat, il dato aretino spicca dal momento che, a fronte di un calo nazionale del 4,45 per cento, Arezzo segna un +5,84 per cento con un aumento di 37 neonati rispetto al 2018. Arezzo in Toscana è l'unica città con il segno positivo e lascia a distanza Massa, Siena e Carrara. «Un andamento - ha sottolineato il sindaco Alessandro Ghinelli - indicatore di benessere. Se lo leggiamo però in chiave amministrativa speriamo che sia frutto dei buoni servizi offerti all'infanzia. Abbiamo lavorato sodo in questi cinque anni con una serie di iniziative che hann

